Financiële sector moet inspelen op digitalisering en nieuwe technologieën

WILLEMSTAD – De financiële sector op Curaçao moet snel inspelen op veranderingen zoals digitalisering, blockchain, kunstmatige intelligentie en strengere regelgeving om kansen optimaal te benutten. Dat bleek bij de lancering van het Financial Sector Strategic Review-project (FSSR) op 29 oktober, georganiseerd door de Centrale Bank en Nyenrode Business Universiteit. Dit initiatief is gericht op het versterken van de financiële sector om duurzame groei en zelfvoorziening in beide landen te bevorderen.

Digitalisering heeft het landschap drastisch veranderd en zorgt voor een grotere vraag naar snelheid, efficiëntie en veiligheid in dienstverlening. Tegelijkertijd maakt deze digitalisering banken en andere financiële instellingen kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Hierdoor moeten bedrijven blijven investeren in geavanceerde cybersecurity-maatregelen om gevoelige klantinformatie te beschermen.

Daarnaast vereisen verouderde IT-systemen modernisering om bij te blijven in een snel digitaliserende markt, een proces dat vaak complex en kostbaar is. Ook zijn klanten gewend geraakt aan directe toegang tot diensten via digitale platforms en verwachten ze een steeds persoonlijker aanbod, wat de druk op instellingen verhoogt om in innovaties te investeren.

Blockchain

Blockchain vormt een andere uitdaging voor de sector. Hoewel deze technologie de potentie heeft om financiële transacties transparanter en veiliger te maken, bestaat er nog veel onzekerheid over de praktische toepassing en over hoe nieuwe technologieën zoals cryptovaluta moeten worden gereguleerd.

Financiële instellingen en toezichthouders zien kansen, maar worstelen met de integratie van blockchain in hun systemen. Bovendien vraagt de implementatie aanzienlijke investeringen en kennis, terwijl de regelgeving vaak nog ontbreekt of in ontwikkeling is. Dit gebrek aan regulering, samen met de mogelijkheid om traditionele controles te omzeilen, maakt het voor de overheid lastig om de financiële stabiliteit en consumentenbescherming te waarborgen.

AI

Kunstmatige intelligentie biedt daarnaast grote mogelijkheden voor de financiële sector, maar brengt ook ethische dilemma’s met zich mee. AI-systemen kunnen vooroordelen vertonen wanneer ze gebaseerd zijn op bestaande data, waardoor discriminatie in bijvoorbeeld kredietverlening een risico vormt.

Financiële instellingen moeten daarom zorgvuldige afwegingen maken bij de ontwikkeling en inzet van AI, waarbij transparantie en verantwoording belangrijke aandachtspunten zijn om te voldoen aan regelgeving. De sector staat bovendien voor de uitdaging om het personeel op te leiden in nieuwe vaardigheden, omdat AI sommige functies overbodig maakt, maar ook nieuwe banen creëert die expertise in data-analyse en technologie vereisen.

Wetgeving

Strengere regelgeving op het gebied van privacy en anti-witwaswetten vormt een laatste uitdaging voor de sector. Naleving van deze regels betekent hogere operationele kosten, wat vooral kleinere instellingen zwaar treft. Tegelijkertijd kunnen financiële instellingen niet alleen hoge boetes riskeren bij niet-naleving, maar ook reputatieschade die het vertrouwen in de organisatie schaadt. Hoewel de regelgeving bedoeld is om risico’s te beperken, kan te veel regulering de flexibiliteit en innovatie binnen de sector remmen, waardoor instellingen minder gemakkelijk kunnen inspelen op nieuwe technologieën en veranderende klantbehoeften.

In de kern vereist de toekomstbestendigheid van de financiële sector een slimme balans tussen innovatie en regulering, en tussen technologie en ethiek. Instellingen moeten zich aanpassen aan een wereld waarin veranderingen in technologie en regelgeving elkaar in snel tempo opvolgen, terwijl ze tegelijkertijd de stabiliteit en veiligheid voor klanten en economie blijven waarborgen.

Het onderzoeksteam van Nyenrode voert in de komende maanden gesprekken met betrokkenen uit de sector om tot een breed inzicht te komen. Uiteindelijk zal een eindrapport worden opgesteld met aanbevelingen om stabiliteit en innovatie te bevorderen en om de sector transparanter en inclusiever te maken. De Centrale Bank benadrukt dat dit project essentieel is voor het toekomstbestendig maken van de financiële sector in Curaçao en Sint Maarten.

