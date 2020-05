‘Financiële steun eilanden kan oplopen tot miljard’ 

Staatssecretaris Knops, foto: Nico van der Ven

De financiële steun aan de zes Caribische eilanden om de coronacrisis te boven te komen kan oplopen tot een miljard euro. Dat heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezegd in een gesprek met de NOS. Tot nu toe is er door Nederland ruim 150 miljoen euro gegeven. Nederland gaat zeer snel een tweede tranche vrijgeven. Met de woorden van Knops lijkt wel een opening gecreëerd om daadwerkelijk met meer geld over de brug te komen. Maar dat is nog niet toegezegd.

