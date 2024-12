Algemeen Fiorini en IGA Group dienen klacht in tegen Faneyte Dick Drayer 16-12-2024 - 2 minuten leestijd

Advocaat Alicia Blonk | Archieffoto

WILLEMSTAD – Mario Fiorini, Phaedra Hanst, IGA Group Ltd. en IGA Trust BV hebben een officiële klacht ingediend tegen Luigi Faneyte wegens vermeende valse beschuldigingen en laster. Zij ontkennen krachtig de aantijgingen die Faneyte heeft verspreid en beschouwen deze als ongegrond en misleidend.

Volgens hun advocaat, Alicia Blonk, bevatten de beschuldigingen in de rapporten van Faneyte misleidende informatie en zijn er geen feiten die de claims ondersteunen. In zijn eigen rapport erkent Faneyte, volgens Blonk, het ontbreken van substantieel bewijs en steunt hij voornamelijk op speculatie en de tussenkomst van het Openbaar Ministerie voor verder onderzoek.

Faneyte deed daarnaast een oproep aan het publiek via zijn website om hulp te krijgen bij het verzamelen van bewijs, een actie die door Blonk als ‘onorthodox’ wordt bestempeld. Deze publieke oproep, samen met het verspreiden van de beschuldigingen via diverse mediakanalen zonder officieel oordeel van de autoriteiten, zou volgens de advocaat een ongerechtvaardigde aanval op de reputatie en integriteit van de betrokken individuen en bedrijven zijn.

Blonk stelt verder dat Faneyte’s beperkte kennis van de iGaming-industrie en de operationele complexiteit daarvan mogelijk heeft geleid tot misverstanden. Desondanks kwalificeert zij de beschuldigingen als bewust misleidend en uiterst onverantwoordelijk.

In tegenstelling tot Faneyte kiezen Fiorini, Hanst en de bedrijven ervoor om de kwestie via officiële juridische kanalen aan te pakken. Ze benadrukken dat zij volledige verantwoording willen afleggen zonder hun toevlucht te nemen tot sensatie of publieke spektakels.

