Fiscus gaat wanbetalers aanpakken

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao gaat een strengere aanpak hanteren tegen bedrijven die langdurig hun belastingverplichtingen niet nakomen. Deze actie volgt nadat er extra inspanningen zijn aangekondigd om de fiscale naleving te verbeteren. Sindsdien heeft de belastingdienst in samenwerking met de douane en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maatregelen genomen om bedrijven aan te sporen hun maandelijkse verplichtingen na te komen.

Volgens de belastingdienst zijn de inspanningen niet zonder resultaat gebleven. Het aantal bedrijven dat de omzetbelasting maandelijks betaalt, is gestegen van ruim 4.000 naar meer dan 6.000, een toename van bijna vijftig procent. Ook het aantal bedrijven dat maandelijks de loonbelasting afdracht, is gestegen met ruim 25 procent, van 2.700 naar meer dan 3.400. Deze stijgingen hebben geleid tot hogere belastinginkomsten en meer bedrijven die gewend raken om op tijd hun verplichtingen na te komen.

Wanbetalers

Ondanks deze vooruitgang blijven sommige bedrijven hun belastingbetalingen structureel negeren, zegt de belastingdienst. Soms zelfs jarenlang, wat leidt tot hoge belastingachterstanden. Om dit probleem aan te pakken, zet de belastingdienst nu een strenger incassobeleid in. Dit beleid omvat het in beslag nemen van bankrekeningen, onroerend goed en nu ook bedrijfsvoorraden. Bovendien kunnen bedrijven die voortdurend in gebreke blijven, tijdelijk worden gesloten.

In de komende weken worden bezittingen in beslag genomen bij tientallen bedrijven die aanzienlijke achterstanden hebben opgebouwd en ondanks herhaalde waarschuwingen hun maandelijkse verplichtingen niet nakomen. Bedrijven krijgen in dit stadium de kans om contact op te nemen met de belastingdienst om betalingsregelingen te treffen. Als dat niet lukt, kunnen de bedrijven nog voor het einde van het jaar worden gesloten.

Concurrentiepositie

De belastingdienst benadrukt dat het doel van deze maatregelen niet is om bedrijven te sluiten, maar om een eerlijk speelveld te creëren voor bedrijven die wel hun belastingen correct betalen. “Het is niet uit te leggen aan bonafide ondernemers dat collega’s hun belastingen niet betalen en steeds de dans ontspringen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en dwingt uiteindelijk de eerlijke bedrijven om hun deuren te sluiten,” aldus een woordvoerder.

Volgens de belastingdienst gaat het bij de omzet- en loonbelasting om bedragen die door ondernemers zijn ingehouden van klanten en werknemers, en dus niet aan hen toebehoren. Bedrijven die er niet in slagen om deze belastingverplichtingen consequent na te komen, worden serieus onder de loep genomen.

De achterstallige betalingen die de belastingdienst nog moet innen, bedragen samen ruim 3,4 miljard gulden. Deze omvang wordt toegeschreven aan jarenlange nalatigheid in het strikt handhaven van de regels en het niet tijdig optreden tegen wanbetalers. In sommige gevallen zijn de belastingachterstanden inmiddels opgelopen tot miljoenen.

De belastingdienst gaat zich richten op alle sectoren, met bijzondere aandacht voor de horecasector, waar langdurige belastingachterstanden vaker voorkomen. Het strengere incassobeleid wordt alleen toegepast op bedrijven die ondanks herhaalde waarschuwingen en deurwaardersbrieven blijven weigeren om de verschuldigde belastingen af te dragen.

