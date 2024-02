FIU Curaçao: Explosieve groei ongebruikelijke transacties

WILLEMSTAD – De Financial Intelligence Unit (FIU) van Curaçao heeft een significante toename in het aantal meldingen van verdachte ongebruikelijke financiële transacties gemeld, een trend die de afgelopen jaren zichtbaar is.

Uit de jaarverslagen over de periode 2020-2022, gepresenteerd aan de ministers van Financiën en Justitie, blijkt dat het aantal meldingen dat is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) is gestegen.

In 2022 registreerde de FIU bijna 91.000 meldingen, een aanzienlijke toename vergeleken met de ruim 76.000 meldingen in 2021 en een scherpe stijging ten opzichte van de meer dan 40.000 meldingen in 2019. Deze groei is voornamelijk afkomstig uit de banksector, geldtransactiekantoren, en de (online en land-based) goksector, waarbij vooral de laatste een opmerkelijke piek in 2020 liet zien.

“Als we kijken naar de cijfers van 2019 tot 2022, zien we dat het aantal meldingen meer dan verdubbeld is. Dit wijst op een verhoogde waakzaamheid binnen de financiële sector, met name bij banken en online gokbedrijven,” aldus de FIU in een verklaring.

De FIU maakt onderscheid tussen objectieve en subjectieve meldingen, waarbij de laatste gebaseerd is op het vermoeden dat een transactie verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering. Hoewel het aantal subjectieve meldingen historisch laag bleef, benadrukt de FIU het belang van deze meldingen in het detectieproces.

Gokindustrie

Een andere sector die onder de loep wordt genomen is de online gokindustrie, geïdentificeerd als bijzonder kwetsbaar voor witwaspraktijken. De FIU merkt op dat, ondanks de stijging in meldingen van ongebruikelijke transacties, het aantal meldende entiteiten binnen deze sector relatief laag blijft. Dit suggereert een gebied voor verbetering in de registratie en meldingsbereidheid van online gokbedrijven.

In de aanloop naar de evaluatie van Curaçao in 2024 door de Financial Action Task Force (FATF), benadrukt de FIU het belang van continue ontwikkeling en samenwerking tussen alle betrokken partijen om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.

“Het is essentieel dat we onze inspanningen opvoeren, met name op het gebied van technologie, ICT, data-uitwisseling en samenwerking, om witwassen en terrorismefinanciering effectief tegen te gaan,” stelt de FIU.