Flamingo Airport op Bonaire deed het goed in 2022

KRALENDIJK – Bonaire International Airport Flamingo heeft in 2022 flink meer reizigers verwelkomd. In totaal kwamen er ruim 424.000 passagiers aan, elf procent meer dan 2019. “Het merendeel komt uit Europa”, zegt topman Maarten van der Scheer in gesprek met Luchtvaartnieuws Magazine.

Het netwerk van de Antilliaanse luchthavens heeft zich na de pandemie goed hersteld. KLM en TUI fly verbinden Bonaire met Schiphol, United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines zorgen voor connecties met de VS, en de lokale spelers Divi Divi Air, EZ Air en Sky High vliegen naar Curaçao en Santo Domingo. Binnenkort komt daar Jetair Caribbean bij, met een lijnvlucht naar Aruba en Curaçao.

Investeren

Onlangs tekende Bonaire International Airport een deal met de Nederlandse en Bonairiaanse overheid voor een investering in de modernisering en uitbreiding van de luchthaven. Zo komt er binnenkort een overkapping voor aankomende passagiers, een nieuwe bagageband en worden er voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de baanverlichting en de aanleg van een zonnepark.