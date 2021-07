Fly Allways hervat vluchten Curaçao-Suriname

Paramaribo

Fly Allways hervat haar wekelijkse vluchten tussen Curaçao en Suriname. Vanaf komende vrijdag, 16 juli vertrekt er elke week een vlucht van en naar Parimaribo. Die kost retour 695 dollar.

De Fokker 70 die daarbij wordt ingezet vertrekt uit Paramaribo om 8.30 uur en komt aan op Hato om 11.00 uur. De vlucht duurt drie-en-een-halfuur. Het vertrek vanuit Curaçao is om 12:30 uur. De Fokker 70 landt dan om 17.00 uur weer op vliegveld Zanderij bij Paramaribo.

Regels

Alleen volledig gevaccineerde personen mogen Suriname binnenkomen, mits de laatste vaccinatie veetien dagen vóór de reisdatum is afgerond. Suriname accepteert alleen door de WHO geaccrediteerde vaccins.

Gedeeltelijk gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen worden alleen toegelaten als het om een essentiële reis gaat. Passagiers moeten vooraf toestemming hebben om naar Suriname te reizen, verkregen bij het Surinaamse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking. Dit is aan te vragen via [email protected].

Een Covid-19-test is voor iedereen vereist: reizigers moeten een negatieve RT-PCR-test hebben die binnen 72 uur voor vertrek is verkregen door een geaccrediteerde instelling.

Quarantaine

Volledig gevaccineerde passagiers hoeven niet in quarantaine. Wel is het aanbevolen om bij aankomst zeven dagen in zelfquarantaine gaan. Gedeeltelijk en niet-gevaccineerde passagiers moeten zeven dagen in quarantaine in een doorcde overheid goedgekeurd hotel en op eigen kosten.

Niet-ingezetenen moeten een reisverzekering met COVID-19-dekking hebben en overleggen.