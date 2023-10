FMA: Jongeren op Curaçao zijn verslaafd aan vape en elektronische sigaretten

WILLEMSTAD – Uit een recente enquête van FMA, de Fundashon pa Maneho di Adikshon blijkt dat alcohol en vape/elektronische sigaretten de meest gebruikte verslavende middelen zijn onder jongeren tot 25 jaar.

FMA is het toonaangevende kenniscentrum op Curaçao voor verslavingspreventie en -behandeling en voerde deze enquête uit van begin juli tot september.

Van de 369 jongeren die deelnamen aan het onderzoek, gaf een meerderheid aan alcohol te gebruiken, gevolgd door vape/elektronische sigaretten. Opvallend was dat het percentage jonge vrouwen dat alcohol gebruikt hoger lag dan het percentage jonge mannen.

Daarnaast werd duidelijk dat een derde van de cannabisgebruikers de drug gebruikt als een manier om beter om te kunnen gaan met hun emoties en levensproblemen.

Het onderzoek wees ook uit dat vape gebruik populairder is dan het gebruik van traditionele sigaretten. 7,5 procent van de respondenten kennen en problematische gebruik, of stoornis in het gebruik van vape/elektronische sigaretten.

Trends

De FMA zegt dat de resultaten van de enquête niet representatief zijn, omdat niet voor bepaalde factoren is gecontroleerd en de deelnemers niet at random zijn gekozen. Maar het onderzoek geeft wel inzicht in de huidige trends in middelengebruik onder de jongeren op Curaçao.

Gezien de prevalentie van gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en hartziekten op het eiland, roept FMA op basis van dit onderzoek de overheid op om meer inspanningen te leveren om jongeren te beschermen.

Dit kan onder meer door het aanpassen van wetten die de verkoop en toegankelijkheid van verslavende middelen reguleren, en door te zorgen voor strikte naleving van deze wetten.