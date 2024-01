FMA: Zorgwekkende toename gebruik ‘Vape Pen’ onder jongeren op Curaçao

WILLEMSTAD – De Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA), de stichting voor verslavingsbeheer in Curaçao, uit haar bezorgdheid over de toenemende populariteit van de vape pen onder jongeren. Deze elektronische sigaretten, bedoeld als hulpmiddel om te stoppen met roken, zijn een nieuwe bron van verslaving geworden, waarschuwt psycholoog Betrian van FMA.

Tijdens een bijeenkomst van de centrale commissie van het Parlement legde Betrian uit dat er verschillende generaties van deze apparaten bestaan. De eerste generatie bootste traditionele sigaretten na, gevolgd door de elektronische sigaret en later de vape.

Deze vroege versies waren duur in gebruik, maar de vierde generatie, de vapepod, is veel gebruiksvriendelijker. “De vape pen is eenvoudig te gebruiken; je koopt het, inhaleert, en het apparaat activeert zichzelf”, legt Betrian uit. Deze pennen zijn overal verkrijgbaar.

Er zijn verschillende soorten vape pennen, variërend in de hoeveelheid trekjes – van 200 tot 6.000. Betrian geeft aan dat een vape pen van 200-400 trekjes ongeveer gelijkstaat aan een pakje sigaretten.

“Normaal gesproken zou zo’n pen een week meegaan, maar omdat het zo makkelijk te dragen is, kan het in twee tot drie dagen op zijn”, zegt Betrian. De aantrekkelijke smaken en de zichtbare rook die het apparaat uitstoot, ondanks dat het onduidelijk is wat er precies in de vape pen zit, maken het extra aantrekkelijk.

In de Verenigde Staten is het verplicht om een waarschuwingsetiket op de verpakking te plaatsen vanwege de aanwezigheid van nicotine, een verslavende stof. Maar Betrian benadrukt dat er ook vape pennen zijn zonder nicotine. Desondanks blijkt dat waarschuwingen vaak geen effect hebben.

De FMA maakt zich vooral zorgen over het gebruik van vape pennen onder jongeren. “Hoewel er maar weinig jongeren met een vape-verslaving bij de FMA aankloppen, is het gebruik onder deze groep wel zeer populair”, zegt Betrian. Daarom richt de FMA zich op voorlichting in wijken en scholen om jongeren bewust te maken van de gevaren van vape pennen.