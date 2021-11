Follow the Money: Curaçao is een schande voor reguliere goksector

13 Gedeeld

Het Curaçaose systeem van online casino’s en sportbettings wordt gezien als een schande voor de online goksector. Dat zegt David Altaner van Vixio GamblingCompliance in een artikel dat Follow the Money schreef en vandaag publiceert.

Vixio is een internationaal opererend bedrijf dat onderzoek doet naar gokbedrijven en data verzamelt over de regulering van gokken. ‘Lobbyisten van de sector zeggen tegen toezichthouders en politici vaak: “Als je ons geen ruimte laat, zitten al onze spelers straks op Curaçaose websites.”

Niets lijkt de lokale overheid te kunnen bewegen om de sector aan te pakken. De Nederlandse regering probeert het nu in ruil voor coronasteun, schrijft Follow the Money.

Trustsector

Volgens de onderzoekers staan voormalig staatsecretaris in Nederland, Willem Vermeend en de rijkste man van Curaçao, trustbaas Gregory Elias aan de basis van de sector. Andere partijen aan tafel waren accountantskantoren PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young. Ook de Maduro & Curiel’s Bank, de oudste offshorebank van Curaçao zat aan tafel.

‘Er is substantieel veel illegaal aanbod vanuit Curaçao,’ zegt een woordvoerder van de Kansspelautoriteit in Nederland tegen Follow the Money. ‘We hebben nog nooit een casino op Curaçao gezien met de intentie legaal te werken. Relatief veel van onze boetes gaan naar Curaçaose aanbieders.’

12.000 goksites op Curaçao

De onderzoekers berekenen dat er zo’n 350 Curaçaose vennootschappen in de markt bezig zijn die samen zo’n 1000 uitbaters bezitten, zoals bijvoorbeeld 1XBet. Die werken op hun beurt met verschillende websites, zodat het totaal op zo’n 12.000 wordt geschat.

Maar niemand weet precies hoeveel online gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben, ook de regering van Curaçao zelf niet. De geschatte 12.000 websites voor sportweddenschappen en casinospelen vormen bij elkaar bijna veertig procent van het wereldwijde ongereguleerde aanbod.

Vanaf de straat gezien geeft niets weg dat minstens dertien verschillende casinobedrijven hier in Steenrijk hun post ontvangen

Vrijhaven

Een vergunning uit Curaçao is belangrijk voor een illegaal opererend casino. Dat kan in deze vrijhavens ongestoord gebruik maken van serverpakhuizen en goede internetkabels. Een uitbater kan bovendien leunen op een geoliede financiële sector, veelal bemand door Nederlandse fiscalisten en bankiers.

Hoe de casinobedrijven precies bankieren is zelfs voor insiders moeilijk te achterhalen, maar het blijkt mogelijk geld te ontvangen en te versturen via Curaçao.

Online casino’s verrichten een enorme hoeveelheid transacties. In zo’n grote berg kunnen makkelijk transacties van nepspelers worden verstopt, en daardoor bestaat het vermoeden dat Curaçaose casino’s worden gebruikt voor witwassen, schrijft Follow the Money.

Makkelijk

Waarom is het zo makkelijk een vergunning te krijgen op Curaçao? Officieel kent Curaçao vier licentiehouders van online casino’s. Dat lijkt aardig overzichtelijk, ware het niet zij hun exploitatierecht met anderen mogen delen, schrijft Follow the Money. Zo is een systeem ontstaan van vier masterlicentiehouders en vele sublicentiehouders.

Een groot deel van de houders van een sublicentie heeft zich anoniem weten te maken door hun Curaçaose vennootschap bij een trustkantoor onder te brengen. Dat trustkantoor staat in het Handelsregister als bestuurder ingeschreven. Hierdoor zijn de daadwerkelijk betrokken personen en bedrijven afgeschermd.

10-10-’10

Follow the Money schrijft dat de problemen op Curaçao begonnen na de afschaffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010. Curaçao en Sint Maarten werden autonoom in het Koninkrijk en vrijwel onmiddellijk wist casinobaas Francesco Corallo op beide eilanden de macht te grijpen. Boven- en onderwereld raakten intens met elkaar verstrengeld.

Corallo is een grote casinobaas in het Caribisch gebied, die al sinds medio jaren negentig gokhallen uitbaat op Sint Maarten en in de Dominicaanse Republiek. Hij had ook een casino op Curaçao, maar dat is hij inmiddels kwijt. Hij is van Italiaanse afkomst, beschikt over een Nederlands paspoort, en woont al decennia op Sint Maarten. Uit Italiaans justitieel onderzoek zou blijken dat hij banden onderhoudt met Italiaanse maffiosi. Corallo zelf heeft dat altijd ontkend.

Corallo steunde de campagnes van politici Theo Heyliger op Sint Maarten en Gerrit Schotte op Curaçao. In ruil voor zijn financiële steun lieten deze politici de gokindustrie zijn gang gaan. Er waren al online casino’s actief vanaf Curaçao, zoals Oranje Casino en Kroon Casino, maar na oktober 2010 liep het helemaal uit de hand.

Ex-premier Gerrit Schotte werd in 2016 veroordeeld tot drie jaar cel wegens ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Heyliger is in 2020 veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het aannemen van steekpenningen.

5 mei 2013 – Helmin Wiels wordt neergeschoten nadat hij aankondigt de goksector van Curaçao aan te pakken

Wiels

De grotendeels geprivatiseerde regulering op Curaçao wordt door de buitenwereld (en vooral vanuit Nederland) als onvoldoende ervaren. Het is inderdaad niet meer van deze tijd dat een overheid zich zo afstandelijk opstelt. Precies om die reden is de overheid bezig om de toezicht- en reguleringsstructuur ingrijpend te moderniseren. De sector en ook Nederland bieden daarbij de helpende hand.

“Maar er wordt wel vaker veel beloofd door de Curaçaose regering, en er komt weinig van terecht”, stelt de Nederlandse politicus André Bosman, die zich samen met SP-er Ronald van Raak jaren druk heeft gemaakt over de vermenging van boven- en onderwereld op Curaçao.

“Er zal pas serieus iets gebeuren wanneer er een regering komt die echt de intentie heeft het aan te pakken. Het is de vraag of die er snel komt. Omdat het eiland weinig inwoners heeft, kent iedereen wel iemand die er belang bij heeft. En vergeet niet, Helmin Wiels, een lokale politicus die probeerde de misstanden in de goksector aan de kaak te stellen, is in 2013 vermoord.”

