Follow the Money: Nederlandse boekhouder centraal in internationale smeergeldzaak 

Een Nederlandse boekhouder met de naam Lionel Hanst speelt een sleutelrol in een omvangrijk smeergeldproces dat het in Rotterdam opgerichte handelshuis Vitol betreft, een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld.

Hanst, die vanuit Curaçao werkte, wordt beschuldigd van het opzetten van een ‘witwasserette’ voor het bedrijf. Deze week stond hij in de rechtbank in New York, waar hij zijn verhaal deed over zijn betrokkenheid bij het schandaal. Follow the Money schrijft erover.

De zaak kwam aan het licht nadat Vitol in 2020 schuld bekende aan corruptie en een boete van 135 miljoen dollar betaalde om verdere vervolging af te kopen. De Amerikaanse Justitie heeft sindsdien niet alleen het bedrijf, maar ook individuele medewerkers zoals Javier Aguilar, een voormalig handelaar van Vitol, onder de loep genomen. Aguilar wordt verdacht van omkoping en bezit zelf voor 75 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf.

De voorlopige gegevens van het onderzoek tonen aan dat Vitol tussen 2014 en 2020 smeergeld heeft betaald in landen als Ecuador, Brazilië en Mexico in ruil voor lucratieve contracten. Hanst zou voor Vitol bv’s op Curaçao hebben opgericht waar meer dan 18 miljoen euro aan smeergeld doorheen is gevloeid, bedoeld voor ambtenaren in Latijns-Amerika.

Ondanks zijn rol in de affaire, koos Hanst ervoor om schuld te bekennen en werkte hij mee als getuige tegen Aguilar. Dit heeft geleid tot een breder onderzoek naar corruptie, witwassen en kleptocratie door het team van de FBI.

Vitol, opgericht in 1966 en uitgegroeid tot een van de grootste energiehandelaren ter wereld, heeft kantoren in onder meer Singapore, Genève en Houston. Met een omzet van ongeveer een 500 miljard euro in 2022, profiteerde het bedrijf enorm van de oorlog in Oekraïne, met een winst van rond de 14,5 miljard euro in dat jaar.

Het onderzoek naar Vitol en andere grote grondstoffenhandelaren onderstreept de interesse van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in sectoren met een hoog risico op corruptie. De zaak tegen Aguilar en de getuigenis van Hanst bieden een uniek inzicht in de manieren waarop internationale bedrijven interne controles kunnen omzeilen om hun winsten te maximaliseren.

De uitspraak in de zaak tegen Aguilar en de strafbepaling voor Hanst worden in de komende weken verwacht. Het proces in New York werpt een scherp licht op de schaduwzijden van de internationale handel in grondstoffen en de cruciale rol van financiële tussenpersonen in het faciliteren van corruptie op wereldschaal.