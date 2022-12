Fonds van 200 miljoen voor verwerking slavernijverleden

DEN HAAG – Er komt een fonds voor maatschappelijke initiatieven om het slavernijverleden te verwerken en te herdenken, zei premier Mark Rutte tijdens een rede in Den Haag waarin hij excuses aanbood voor de Nederlandse rol in de slavernij.

Er zal 200 miljoen euro in worden gestort. Het fonds wordt in een wet vastgelegd, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. “De inzet is een laagdrempelig en breed toegankelijk fonds.”

De invulling van het fonds zal “in nauwe dialoog” met de betrokken gemeenschappen in Nederland en de Caribisch eilanden tot stand komen. Ook wordt geprobeerd Suriname bij dit initiatief te betrekken.

De helft van het fonds is bedoeld om maatschappelijke initiatieven te betalen. Met de andere 100 miljoen worden maatregelen gefinancierd op het terrein van bewustwording en betrokkenheid. Met het geld wordt bijvoorbeeld een onderzoeksprogramma betaald om meer inzicht te krijgen in de doorwerking van het slavernijverleden.

Het fonds was een van de aanbevelingen van een vorig jaar verschenen rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Daarin werd ook voorgesteld dat de regering excuses zou maken voor het slavernijverleden.

Verder gaat het kabinet elk jaar 8 miljoen euro vrijmaken voor een nog op te richten Herdenkingscomité. Dat moet gaan toezien “op de invulling en organisatie van een grootse, waardige herdenking van het slavernijverleden”, aldus het kabinet.