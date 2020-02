109 Gedeeld

Willemstad – Burney ‘Nini’ Fonseca wil niet naar Curaçao worden overgebracht. In een kort geding achter gesloten deuren eist hij gevangen te blijven in de gevangenis van Vugt in Nederland. Dat meldt de Èxtra.

Daar zit hij een gevangenisstraf van 26 jaar uit voor betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Volgens advocaat Marije Vaders zijn er geen aanwijzingen dat hij geen gevaar meer loopt op Curaçao. Ook woont zijn hele familie nu in Nederland. Uitspraak volgende maand.