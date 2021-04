Forensys denkt dat bij 1 procent van de verkeersongelukken sprake is van alcohol

WILLEMSTAD – Forensys denkt dat bij 1 procent van de verkeersongelukken op Curaçao sprake is van alcohol. Zij komt tot dat oordeel op basis van eigen waarneming.

De politie is niet standaard betrokken bij verkeersongelukken, alleen als er doden of gewonden bij zijn en controleert dan wel op alcohol. Het grote aantal eenzijdige ongelukken wijst mogelijk op frequenter gebruik van alcohol achter het stuur. Bij bijna een op de vijf ongelukken is maar één auto betrokken.