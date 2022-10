Forse daling aantal coronacases op alle zes eilanden

De circulatie van het covid-19-virus op de eilanden was in september lager dan in voorgaande maanden. Dat meldt het RIVM in Nederland. Er werden in september in totaal 450 positieve testuitslagen gemeld op de zes eilanden samen. Dat is een daling van zestig procent ten opzichte van 1.117 meldingen in augustus.

De Covid-19 gerelateerde ziekenhuisbezetting bleef in september laag. Tachtig procent van de in september opgenomen patiënten was 60 jaar of ouder. De omikronvariant heeft tot op heden vijf subvarianten die met extra aandacht worden gevolgd.

Curaçao

Curaçao meldde afgelopen maand 66 nieuwe testuitslagen, fors minder dan in augustus, toen 175 mensen positief werden getest. Op het eiland wordt steeds minder getest. Ook huisartsen zien minder vermoedelijke Covid-19 gevallen.

In de laatste week van september kregen zeven mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit zes procent. Minder dan vijf mensen, maar allen ouder dan zestig jaar, werden opgenomen in het ziekenhuis. Niemand overleed.

Aruba

Op Aruba werden in september 244 positieve testuitslagen geregistreerd en 19 ziekenhuisopnames. Minder dan vijf mensen gingen dood, maar daar zaten ook mensen jonger dan 18 jaar bij.

Het aantal positieve testen betekent een daling van 57 procent ten opzichte van het aantal van 562 meldingen in augustus. Dat is mede te verklaren doordat er minder getest wordt op corona.

Uitgaande reizigers naar de VS zijn vanaf 1 juli niet meer verplicht om zich te laten testen. Hierdoor is het aantal testen en het aantal positieve testuitslagen op Aruba afgenomen.

In de laatste week van september kregen 42 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 22 procent.

Sint Maarten meldde in september 29 positieve testuitslagen en minder dan vijf ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen. Het aantal positieve testuitslagen is daarmee verder gedaald met 59 procent ten opzichte van augustus.

Ook op dit eiland wordt steeds minder getest: in de laatste week zijn er 63 testen afgenomen, vergeleken met 124 testen een maand eerder. In de laatste week van september kregen 3 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit drie procent.

Bonaire

Op Bonaire zijn in september 92 corona-infecties gemeld, een daling van 58 procent ten opzichte van augustus, toen er nog 218 mensen positief werden getest.

Het aantal infecties onder 60-79 jarigen stijgt sinds halverwege september. Er werden in deze maand minder dan vijf ziekenhuisopnames en geen overlijdensgevallen gemeld door het eiland.

In de laatste week van september kregen 78 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit in de GGD teststraat 32 procent.

Sint Eustatius en Saba

De daling in het aantal positieve testuitslagen op Sint Eustatius zette in september door. Er zijn afgelopen maand minder dan vijf nieuwe positieve testuitslagen gemeld, vorige maand waren dit er 51.

In de laatste week van september zijn er geen nieuwe infecties gedetecteerd. Het eiland meldde in september geen ziekenhuisopnames en geen Covid-19 gerelateerde sterfgevallen.

Ook op Saba is het aantal meldingen verder gedaald afgelopen maand. Er zijn in september zestien nieuwe positieve testuitslagen gemeld, in augustus waren dit er nog veertig.

In de laatste week van september kregen 209 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag en was de test positiviteit 36 procent. Er werden in september geen Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen gemeld.