Forse straffen voor echtpaar dat auto’s stal en doorverkocht

WILLEMSTAD – Het echtpaar Martis (21) en Carolina (25) zijn gisteren veroordeeld tot respectievelijk achttien en 24 maanden gevangenisstraf voor oplichting, verduistering en witwassen. Het OM had 48 en 40 maanden geëist

Ze werden ervan beschuldigd vijf gestolen auto’s te hebben verkocht en geprobeerd te verkopen. De auto’s werden in de buurt gestolen en vervolgens voor een lage prijs aangeboden via de Facebook-pagina ‘Vraag en Aanbod’.

Wanneer de kopers de auto’s kochten, vertelden Martis en Carolina hen dat de papieren van de auto’s nog in orde gemaakt moesten worden en dat het wat tijd zou kosten voordat ze die zouden ontvangen.

Maar een van de slachtoffers merkte dat zijn gestolen auto op de weg reed en belde de politie, die de auto in beslag nam en terugbracht naar de eigenaar.

Martis en Carolina verkochten de auto’s voor bedragen tussen rond de 5.000 gulden en vertelden de rechter dat er geen bewijs was dat zij betrokken waren bij diefstal en heling en dat ze de slachtoffers niet kenden.

Het paar werd op 12 oktober gearresteerd toen ze een gestolen auto in hun bezit hadden. Tijdens het proces beweerde Martis dat de auto niet van hem was en dat hij die had gekregen van iemand wiens naam hij niet zou onthullen.

Caroline werd twee jaar geleden al eens veroordeeld voor het stelen en helen van auto’s.

De rechter ging er niet in mee, maar halveerde de celstraffen, waarbij Martis een hogere straf kreeg omdat zij al eerder veroordeeld was voor dezelfde delicten. Ook moet het echtpaar de slachtoffers compenseren voor de schade die zij hebben geleden.