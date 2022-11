Foto-impressie van een nat Curaçao

WILLEMSTAD – Gedurende de afgelopen 24 uur is het op diverse plaatsen op Curaçao weer zeer nat geweest. Alhoewel de tropical wave nabij de ABC-eilnden zich verder weg in westelijke richting verplaatst, zullen er de komende 24 uur nog steeds wolken met plaatselijk enkele buien van korte duur over de drie eilanden trekken.

Maar in de namiddag wordt deze activiteit tijdelijk minder. Vanavond bestaat er weer kans op buien met mogelijk onweer. Sommige van deze buien kunnen plaatselijk zwaar zijn en nog altijd voor wateroverlast zorgen.

De hoeveelheden gemeten neerslag van acht uur gisterochtend en dezelfde tijd vanochtend zijn als volgt: Spaanse Water 63 mm, Midden-Seinpost 102.8 mm, Van Engelen 47,6 mm, Steenrijk 60 mm, Sun Valley 54 mm, Hato 73,7 mm, Seru Mahuma 70 mm en Santa Maria 47 mm.

De grote hoeveelheid regen had dit onder meer tot gevolg:

Samen met vader kijken of er hulp nodig is | Kaminda André Kusters – Zeelandia

Tankstation Pablo Frederik nauwelijks toegankelijk

Nieuwe Caracasbaaiweg/kruising Dr. Maalweg

Nieuwe Caracasbaaiweg

Kaminda André Kusters – Zeelandia

Parkeerplaats bij Van den Tweel – Zeelandia