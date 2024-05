Evenementen Fotograaf Gilleam Trapenberg in Stedelijk Museum Schiedam Redactie 18-05-2024 - 3 minuten leestijd

SCHIEDAM – Vanaf 22 juni presenteert Stedelijk Museum Schiedam Playa, een solotentoonstelling van fotograaf Gilleam Trapenberg. Met een mix van bestaande en nieuwe werken uit zijn langlopende serie Currents verbeeldt Trapenberg de ziel van Curaçao, zoals hij het eiland kent.

Playa biedt een eigenzinnig en persoonlijk beeld van Curaçao, waarbij Trapenberg de ervaring van het leven tussen twee werelden tastbaar maakt. Hij transformeert de zolderruimte van het museum tot een installatie die de sfeer van het eiland naar Nederland haalt.

De ziel van Curaçao

​In zijn fotografische werk legt Gilleam Trapenberg zijn persoonlijke beleving van het leven op Curaçao vast, de plek waar hij geboren is en opgroeide. Hij combineert persoonlijke herinneringen aan het eiland met een beschouwende blik, waarbij hij subtiel de koloniale erfenis belicht die diep verweven is met de lokale cultuur.

Trapenberg wil de ziel van Curaçao via de mensen en hun leefomgeving invoelbaar maken. Hij fotografeert vooral de inwoners en de manier waarop zij leven, wonen en hun identiteit uitdragen. Daarbij vindt hij het belangrijk om voorbij het toeristische clichébeeld van het eiland te gaan.

In zijn werk zien we een prachtig, eigenzinnig en persoonlijk beeld van Curaçao. Daarbij proef je de positie van de jonge fotograaf die tussen twee werelden leeft. De wereld van thuisland Curaçao, en de wereld van Nederland, waar hij nu woont en werkt.

In Playa laat Trapenberg dit voornamelijk zien aan de hand van een rotsachtig strand, in niets lijkend op de idyllische plekken die vaak in reisbrochures te vinden zijn. Dit vulkanische strand aan de noordkant van het eiland is een toevluchtsoord voor de lokale eilandbewoners om te ontspannen na een lange werkdag. Trapenberg fotografeert hen vaak van achteren: met de zon in hun rug en het gezicht richting de zee én het Europese continent.

​Gilleam Trapenberg (1991) verhuisde op 19-jarige leeftijd voor het eerst naar Nederland en studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In de jaren daarna is zijn werk tentoongesteld in verschillende musea zoals in Foam en Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn eerste fotoboek Big Papi werd in 2017 gepubliceerd en in 2020 ontving Trapenberg het Florentine Riem Vis Stipendium, een initiatief van Foam.

Stedelijk museum

​Met de tentoonstelling Playa van Gilleam Trapenberg bouwt Stedelijk Museum Schiedam verder aan de ambitie om kunstenaars met Caribische roots te presenteren. In 2023 organiseerde het museum de tentoonstelling Frieda Hunziker.

Een vlucht naar Curaçao met daarin speciale aandacht voor haar reis naar Curaçao in 1951. Omdat Hunziker slechts een passant was op het eiland besloot het museum ook diverse werken van kunstenaars met wortels op Curaçao te tonen, waaronder van Gilleam Trapenberg, Serana Angelista, David Bade, Carlos Blaaker, Eugenie Boon, Avantia Damberg, Tirzo Martha en Shertise Solano. Ook sprak het museum de ambitie uit de collectie de komende tijd verder te verrijken met werk van kunstenaars van Curaçao of met Curaçaose roots.