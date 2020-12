Foto’s en video’s kunnen digitaal opgestuurd worden bij aangifte

Willemstad – Wie aangifte wil doen van een misdrijf en foto’s en videobewijzen wil afgeven, hoeft niet meer in persoon naar het politiebureau. Die mogen ook digitaal verstuurd worden vanaf vandaag.

Op de website van de politie, www.polis.cw is een link te vinden onder ‘material digital’. Het was al mogelijk om met een formulier via email aangifte te doen. Wie geen computer heeft kan ook bellen, maar de politie raadt aan om bij urgentie toch gewoon naar het bureau te komen.

