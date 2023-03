Foto’s van vermoorde Curaçaose op gebouwen in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM – Een foto van de in 2016 vermoorde Rosleny Magdalena verscheen afgelopen week op allemaal gebouwen in Amsterdam-Zuidoost. Het was het werk van de Peter R. de Vries Foundation, die zo hoopt op een gouden tip in haar zaak. ‘We wilden op een ludieke maar vooral confronterende manier aandacht vragen voor de zaak’, zei Kelly de Vries aan tafel bij Jinek over de actie.

De 28-jarige Rosleny Magdalena werd op 17 november 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

100.000 euro

Begin vorig jaar werd een verdachte aangehouden in de zaak, maar zes weken later werd die weer vrijgelaten. Eind vorig jaar besloot de Peter R. Foundation er zich tegenaan te bemoeien. Peter R. de Vries zette zich jarenlang in voor de moordzaak. Voor de gouden tip die leidt naar de dader van de moord looft de stichting 100.000 euro uit.

Kelly de Vries, dochter van de vermoorde misdaadjournalist, stond aan tafel bij Jinek uitgebreid stil bij de zaak. Bij de foto die op grote gebouwen in heel Amsterdam-Zuidoost werd geprojecteerd, stond de vraag: wie heeft Rosleny vermoord? Zes jaar geleden werd ze vermoord, Roselyn Magdalena. Vandaag start de Peter R. de Vries foundation een campagne om de zaak op te lossen. De projectie van Rosleny wordt geprojecteerd op grote gebouwen. Shulesca, de nicht van Rosleny en Kelly de vries zijn nu aanwezig bij Jinek. pic.twitter.com/ISGaFJ2ohd— Peter R. de Vries Foundation (@PRDVFoundation) March 2, 2023

Net als De Vries hoopt de nicht van het slachtoffer, Shulesca de la Croes, dat mensen zich na de ludieke actie zullen melden. Beiden zijn ervan overtuigd dat er mensen in Amsterdam-Zuidoost zijn die meer van de moord afweten.

“Iedereen heeft praatjes maar waarom stapt niemand naar voren?”, vroeg De la Croes zich aan tafel bij Jinek af. “We weten na zes jaar nog niks.”

Naast de beloning voor de gouden tip wacht ook een beloning van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de identificatie van een fietser die mogelijk bij de dood van Rosleny Magdalena betrokken was. Het tipgeld wordt alleen uitgekeerd als iemand zich voor 17 mei meldt.