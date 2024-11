Nieuws Curaçao Fracties kritisch over nieuwe kansspelwet tijdens debat Dick Drayer 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Verschillende fracties in de Curaçaose Staten uitten vorige week forse kritiek op de ontwerplandsverordening voor kansspelen. De wet is bedoeld om de sector te reguleren en extra inkomsten te genereren, maar verschillende partijen in de Staten zijn daarop niet gerust.

De MAN-fractie betwijfelt of de wet het algemeen belang dient. Zij wees erop dat de verwachte inkomsten van veertig miljoen gulden fors lager zijn dan de tweehonderd miljoen die een eerdere versie zou hebben opgebracht.

Bovendien worden vijftien miljoen gulden aan operationele kosten begroot voor de Gaming Control Board (GCB), waardoor slechts een klein deel beschikbaar blijft voor de landskas.

De PAR-fractie noemde de instabiliteit in de sector zorgwekkend. Volgens hen heeft de wet onzekerheid gecreëerd, waardoor meer dan tweehonderdvijftig bedrijven zich vorig jaar uitschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook stelden zij vragen over de uitbesteding van werkzaamheden aan bedrijven in Malta, terwijl lokaal talent niet benut wordt.

De MFK-fractie toonde zich positiever en benadrukte dat de wet bijna veertig miljoen gulden aan inkomsten kan genereren, met de mogelijkheid tot groei in de toekomst.

De fractie prees het plan om drie procent van de opbrengsten te investeren in sport en twee procent in sociale hulp. “Het spin-offeffect zal zeker bijdragen aan de economie,” aldus de fractie.

Het onafhankelijk Statenlid Jesus-Leito riep op tot meer aandacht voor verslavingspreventie en pleitte voor de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan om onafhankelijk toezicht te waarborgen. Daarnaast vroeg zij om opheldering over de rol van Nederland bij het tot stand komen van de wet en mogelijke druk vanuit Den Haag.

Een ander veelbesproken punt was het buitenlandse beheer van het platform voor vergunningverlening. Meerdere fracties spraken hun zorgen uit over de afhankelijkheid van landen als Cyprus en Belgrado. Volgens de MAN-fractie ontbreekt het Curaçao aan controle over de data en inkomsten, wat een risico vormt voor de financiële transparantie.

De behandeling van de wet krijgt een vervolg in de openbare Statenvergadering later deze maand.

