Franchise formule fit20 bestaat 15 jaar en op Curaçao 5 jaar Sander Engelbertink 15-10-2024

Fit20Curacao

De Nederlandse Franchise formule fit20 viert in oktober het 15-jarig én fit20 Curaçao haar 5-jarig bestaan. De formule kenmerkt zich door een

korte maar intensieve vorm van krachttraining. In 2009 startte de eerste fit20 studio. Inmiddels trainen er bij fit20 wereldwijd duizenden mensen.

De fit20 training duurt 20 minuten en is één keer per week. Omdat de studio koel wordt gehouden en er tijdens de training nauwelijks getranspireerd wordt, is omkleden niet nodig. Er wordt altijd onder begeleiding op afspraak getraind. Hierdoor is het makkelijk om de training vol te houden.

Bekroonde formule onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek

De formule heeft veel prijzen gewonnen waaronder de Award International Brand van de Europese Franchise Federatie. In 2021 werd in een groot Engels wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat mensen door de fit20 training veel sterker en fitter worden, ongeacht leeftijd en uitgangsniveau.

Genereuze najaarsactie

Studio eigenaar Karin Visser van fit20 Curaçao traint daar met haar team wekelijks met veel plezier haar fit20 leden. Om beide jubilea van fit20 in Nederland en op Curaçao te vieren is er bij fit20 een genereuze actie voor mensen die de training willen ervaren. De actie loopt tot 1 november 2024.

