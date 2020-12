Francis Sling exposeert in restaurant Kome

Kunstenaar Francis Sling presenteert zijn expositie ‘Club d’Chef’ in Restaurant Kome in Pietermaai. De expositie is geïnspireerd op de muurschildering die dezelfde naam draagt en sinds kort de gehele zijwand van het restaurant siert.

Sling ondersteunt al zijn muurschilderingen met een gedicht. Zo communiceert de kunstenaar zijn ideeën en gedachten die de muurschildering deden ontstaan. Ook Club d’Chef heeft een eigen gedicht. In het gedicht brengt hij zijn boodschap over aan het grote publiek. Het is een verlengstuk van zijn kunst.

De expositie bestaat uit een mixed media reeks, gestoeld op Club d’Chef. Naast details uit de mural, heeft Francis zich laten inspireren door de zeven vruchten van de Geest. Naast een kleurrijk feest voor het oog, zijn de andere zintuigen niet vergeten.

Speciaal voor de gelegenheid heeft pastry chef Susan Mchugh, de eigenaresse van Restaurant Kome, een uniek Club d’ Chef dessert ontworpen. Dit heerlijke toetje staat inmiddels op de kaart en is zeer geschikt om te delen, of heerlijk zelf van te genieten. Zowel het gedicht als de expositie zijn ook te bezoeken via de website Francissling.com en via de deze QR code:

Benieuwd naar deze bijzondere kunstwerken en de gedachte hierachter? De expositie is elke dag te bezichtigen tijdens de openingstijden van het restaurant. Indien u van de artiest zelf het een en ander wenst te horen tijdens het bewonderen van de kunstwerken, dan nodigen wij u uit om met hem een afspraak te maken. Bel of app telefoonnummer 5186699. Hij zal u met alle plezier vertellen hoe de muurschildering en de expositie tot stand zijn gekomen.



Francis Sling (1979) is een beeldende kunstenaar en musicus. Sling groeide op in een streng christelijk gezin en een groot deel van zijn jeugd bracht hij door met een zoektocht naar God. Toen hij zich realiseerde dat hij geen antwoorden meer kon vinden in religie, raakte hij geïnteresseerd in het existentialisme en de lokale flora en fauna. Van 2000 tot 2004 studeerde hij grafische vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar (schilderen, beeldhouwen en houtsnijden) is hij een getalenteerd bespeler van strijk- en slaginstrumenten, componist en schrijver van poëzie.