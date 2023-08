Frank Boots neemt afscheid als Commandant Brigadegeneraal der Mariniers in het Caribisch gebied

WILLEMSTAD – Na drie jaar van toewijding en inzet neemt Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied, Frank Boots, afscheid. Zijn opvolger, Walter Hansen, neemt de leiding over.

De overdrachtsceremonie vindt plaats op 24 augustus, een moment waarop eer wordt betoond aan de vertrekkende commandant en de nieuwe commandant wordt verwelkomd.

In deze functie was Boots ook de hoogste baas van de Kustwacht. Boots nam eerder het stokje over van ranggenoot Peter Jan de Vin.

Defensie heeft in het Caribisch gebied ongeveer 800 medewerkers. Die zetten zich onder meer in voor drugsbestrijding, het tegengaan van mensensmokkel, grensbewaking en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

In augustus 2020 begon Boots aan zijn functie met de ambitie om bij te dragen aan de aanpak van de vele uitdagingen in de regio. Zijn missie was om de ingezette koers van een 24/7 informatiegestuurd politieoptreden in het maritieme domein voort te zetten.

Tijdens zijn termijn heeft hij zich ingezet voor de veiligheid en stabiliteit in het Caribisch gebied.

Boots was bij zijn aantreden al niet onbekend met het Caribisch gebied. Voor hij de functie van De Vin overnam was hij plaatsvervangend commandant van The Netherlands Maritime Force (NLMARFOR). Eerder in zijn carrière was Boots al compagniescommandant in het Caribisch gebied.

De ceremonie op 24 augustus brengt hoogwaardigheidsbekleders en het personeel bijeen voor een formele overdrachtsceremonie, saluutschoten en toespraken.