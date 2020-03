5 Gedeeld

Willemstad – Frank Martinus Arion krijgt een biografie. Het leven van Curaçaos’ bekendste wordt geschreven door ex-journalist Mineke de Vries.

Zij duikt in zijn geschiedenis en interviewde daarvoor toonaangevende wetenschappers, politici en beleidsmakers op Curaçao en in Nederland. Weet jij bijzondere zaken over Arion en ben je nog niet benaderd schrijf dan een mail naar [email protected].