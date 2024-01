Frans Richardson krijgt zwaardere straf in hoger beroep om corruptie

PHILIPSBURG – De Sint-Maartense politicus Frans Richardson is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor corruptie. De oud-leider van de politieke partij USP kreeg bovendien een zwaardere straf en zijn verbod om gekozen te worden werd ook uitgebreid.

Zijn veroordeling gaat over corruptie, omkoping en belangenverstrengeling in verband met de bouw van het pand van Bureau Telecommunicatie en post en het bijbehorende onderhoudscontract.

Richardson, die in eerste aanleg twaalf maanden cel kreeg, ziet deze straf in hoger beroep verhoogd met acht maanden. Eerder werd hij al veroordeeld tot twintig maanden cel in een aparte corruptiezaak betreffende fraude in de haven van Sint-Maarten.

Het verkiezingsverbod van Richardson is nu uitgebreid naar vijf jaar, wat een verlenging betekent ten opzichte van de drie jaar die in eerste aanleg werd opgelegd. Deze verlenging is overeenkomstig met de straf in de eerste corruptiezaak, waarin hij in eerste aanleg drie jaar en in hoger beroep vijf jaar verbod kreeg.

Daarnaast moet Richardson een bedrag van bijna 193 duizend gulden betalen aan het ‘Crime Fund’. Dit bedrag wordt gezien als vergoeding voor de onrechtmatig verkregen winsten tijdens zijn termijn als parlementariër.

Het Hof benadrukt dat Richardson gedurende bijna zes jaar als parlementslid smeergeld heeft aangenomen, wat ernstige reputatieschade heeft toegebracht aan het prestige van het ambt, enkel voor persoonlijk gewin.