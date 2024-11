Toerisme Franse toeriste overlijdt bij duikongeluk bij Coral Cliff Redactie 26-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een Franse toeriste is vanmiddag omgekomen bij een duikongeluk bij Coral Cliff. Rond 14.00 uur werd de politie ingeschakeld vanwege een melding van een mogelijke verdrinking.

De vrouw werd onwel terwijl ze onder water was. Haar partner bracht haar naar de oppervlakte, waar kustwachtpersoneel werd ingezet om hulp te bieden. Ondanks reanimatiepogingen mocht hulp niet baten.

Een forensisch arts stelde vast dat de vrouw was overleden. Op bevel van het Openbaar Ministerie is het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.

