Fraude met coronasteun streng aangepakt door gerecht Bonaire

KRALENDIJK – Een projectontwikkelaar op Bonaire is veroordeeld voor fraude met coronasteun. Hij had documenten vervalst om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor vaste lasten. Ook ontving hij een maandelijkse ondersteuning als zelfstandig ondernemer, terwijl hij gewoon in loondienst was.

De man woont sinds anderhalf jaar op Bonaire en dreigt nu zijn verblijfsrecht in Caribisch Nederland te verliezen. Daarnaast kreeg hij zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.