Frederieke Damme op bezoek bij Hof van Justitie Curaçao op Curaçao

WILLEMSTAD – Op 21 maart bracht Frederieke Damme een beleefdheidsbezoek aan Kas di Korte op Curaçao om kennis te maken met de organisatie van het Hof en om te praten over de uitdagingen van de rechtspraak in kleinschalige samenlevingen. Damme is lid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland.

Tijdens het gesprek met de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Mauritsz de Kort werd er uitgebreid ingegaan op de organisatie van het Hof en de uitdagingen waar de rechtspraak in kleinschalige samenlevingen mee te maken heeft.

Na afloop kregen de bezoekers een rondleiding door het gebouw om een beter beeld te krijgen van de werkwijze van het Hof.

Damme zal deze week ook een bezoek brengen aan Aruba. Het bezoek aan beide eilanden is bedoeld ter kennismaking, nadat zij per 1 januari van dit jaar werd benoemd tot lid van het College van procureurs-generaal in Nederland.