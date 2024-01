Frenciss Lourens beëdigd als nieuw MFK-Lid in de Staten van Curaçao

WILLEMSTAD – Frenciss Lourens is gisteren officieel beëdigd als lid van de Staten van Curaçao. Hij neemt de plaats in van het onlangs overleden Statenlid Amerigo Thodé, fractievoorzitter van de MFK. De plechtigheid vond plaats in het bijzijn van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Michele Russel-Capriles.

De Staten keurden vanochtend unaniem de geloofsbrieven van Lourens goed. Deze goedkeuring vond plaats zonder enig bezwaar, wat wijst op brede steun voor zijn toetreding tot de Staten. Desondanks ontstond er een levendig debat over de locatie van de eedaflegging, geïnitieerd door PNP’er Sheldry Osepa. Hij pleitte ervoor dat de eedaflegging in de Staten zou plaatsvinden, in lijn met democratische principes en vergelijkbaar met de praktijk op Aruba. De gouverneur zou dan naar de Staten moeten komen. Dit voorstel vond bijval bij meerdere collega’s uit verschillende fracties, waaronder MAN, PAR, TPK en MFK.

Ondanks de sympathie voor het voorstel, werd besloten dat deze wijziging eventueel bij een volgende eedaflegging overwogen zou kunnen worden. De waarnemend fractievoorzitter van de MFK, Gilbert ‘Gibi’ Doran, gaf aan het idee dynamisch en sympathiek te vinden, maar nog niet direct toepasbaar.

De beslissing over zijn opvolger als fractieleider is nog niet genomen. De MFK-partij zal naar verwachting in januari een besluit nemen over deze belangrijke positie.

Frenciss Lourens, die in 2021 op plaats 13 van de MFK-kandidatenlijst stond, kreeg in dat jaar 153 stemmen. Zijn politieke carrière begon na het sluiten van de Isla-raffinaderij, waar hij vanaf 1987 werkzaam was. Sindsdien is hij actief geweest in het kabinet van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper.