Froukje de Both wordt ambassadeur van Stichting Kitten Rescue Curaçao

WILLEMSTAD – Als een volgende stap in de verdere professionalisering meldt de Stichting vol trots dat Nederlandse TV persoonlijkheid Froukje de Both per direct ambassadeur is geworden van Stichting Kitten Rescue Curaçao.

Froukje de Both presenteert al meer dan 20 jaar televisie- en radioprogramma’s voor verschillende Nederlandse grote radio en tv-zenders en presenteert momenteel het dagelijks tv-programma ‘Eigen Huis en Tuin Lekker Leven’ op RTL4.

Froukje heeft een enorme passie voor dieren en in het bijzonder voor katten. Door Froukje haar netwerk ontstaan er meer mogelijkheden voor de stichting om de bekendheid in Nederland te vergroten ten einde het kattenleed op het eiland verder te kunnen verminderen. Samen met Piet Hellemans, die al sinds 2019 ambassadeur is van de stichting, vormen zij het perfecte team om als prominente vertegenwoordigers van Stichting Kitten Rescue Curaçao op te treden.

Stichting Kitten Rescue Curaçao zet zich vanaf 2014 in om het leed onder kittens en katten op Curaçao terug te dringen. Door zo’n achtmaal per jaar sterilisatieacties te organiseren, door tijdelijke opvang te bieden aan moederloze kittens en gewonde katten, door het runnen van een kattenvoedselbank en door o.a. ondersteuning te bieden aan mensen met een kleine beurs bij het betalen van een dierenartsrekening.