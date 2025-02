Sport Fuik verslaat Oost-Jongbloed met 0-3 Dick Drayer 13-02-2025 - 2 minuten leestijd

Speler van Fuik zet een goede blok, zodat medespeler aan de bal zijn actie kan voortzetten en scoren

WILLEMSTAD – Het wijkteam van Fuik heeft met een overtuigende 0-3 overwinning het team van Oost-Jongbloed verslagen. De organisatie en samenhang binnen het team van Fuik maakten het verschil, wat volgens coach Remko Bicentini te danken is aan hun regelmatige trainingen. “Je ziet dat hun wekelijkse trainingen echt effect hebben. Ze houden het veld goed bezet en dat betaalt zich uit,” aldus Bicentini.

Naast de sportieve strijd was er ook een bijzonder moment in de slotfase, toen de jongste spelers van beide teams het tegen elkaar opnamen. Luid aangemoedigd door de oudere teamgenoten stond niet de score, maar het plezier in het spel centraal. “Zo mooi om te zien hoe ze elkaar stimuleren en helpen. Het meedoen is belangrijker dan winnen, en dat kwam hier perfect tot uiting,” voegde Bicentini toe.

Maatschappelijke betrokkenheid

De wijkwedstrijd maakt deel uit van het project ‘Van Straat naar Stadion’, waarbij voetbal en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Teams kunnen niet alleen punten verdienen op het veld, maar ook daarbuiten door zich in te zetten voor de gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld door opruimacties of het organiseren van activiteiten voor het goede doel. De leiding van Fundashon Bicentini beoordeelt vooraf welke initiatieven in aanmerking komen en kent op basis van originaliteit en moeilijkheidsgraad extra punten toe.

Een inspirerend voorbeeld is het wijkteam van Brievengat, dat het veld naast Centro Bario Brievengat heeft opgeknapt. Dit terrein was lange tijd onbespeelbaar en had een grondige schoonmaakbeurt nodig. “Met behulp van een schoffel is het team enthousiast begonnen, en het resultaat mocht er zijn: het veld was eindelijk geschikt om hun wedstrijd tegen Fuik te spelen,” aldus Bicentini.

Hoewel de schoonmaakactie een succes was, is het onderhoud van het veld een blijvende uitdaging. Dit initiatief benadrukt hoe voetbal niet alleen een sport is, maar ook een krachtig middel om de buurt samen te brengen en de leefomgeving te verbeteren.

