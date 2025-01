Evenementen Fuikdag zonder incidenten; aantal boten teruggestuurd Maarten Schakel 06-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Kevin Newton

WILLEMSTAD – Fuikdag is dit jaar zonder incidenten verlopen. Een aantal boten werd teruggestuurd, onder andere ter hoogte van Santa Barbara, omdat ze een aantal zaken niet op orde hadden. Dat meldt de Kustwacht.

Met zo’n 250 boten en waterscooters (Seadoo’s) was Fuikdag iets drukker dan voorgaande jaren. Op diverse boten traden dj’s en artiesten uit Curaçao en Nederland op. Ook dit jaar was Fuikdag voor veel jonge vakantiegangers weer een feest waar je bij geweest móést zijn. Sommige mensen betaalden tot wel Ang600,- voor een plekje op een boot. Het weer was bij vlagen zonnig en op sommige momenten wat bewolkt.

In Fuikbaai zelf vonden geen noemenswaardige incidenten plaats. Ter hoogte van de vissershaven van Caracasbaai sleepte de politie een aantal auto’s weg die fout geparkeerd stonden. Door de drukte, kon niet iedereen een goede parkeerplek vinden.

Opvallend was volgens de Kustwacht, dat ondanks de communicatie vooraf en ondanks dat de regels al een aantal jaren onveranderd zijn, een aantal eigenaren van vaartuigen hun papieren niet op orde hadden. Na controle ter hoogte van onder andere de pier van Santa Barbara, werden die boten teruggestuurd. Een aantal boten probeerde dienst te doen als watertaxi. Ook zij werden teruggestuurd. Er zijn geen boetes uitgedeeld.