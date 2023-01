WILLEMSTAD – Fundashon Alton Paas organiseert de achtste editie van de Fitness Challenge op 12 maart. Twee jaar moest het publiek wachten vanwege de covid-pandemie.

Fundashon Alton Paas is in 2012 opgericht door Alton Paas, nadat hij drie jaar eerder betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk. Hij raakte daardoor verlamd vanwege een dwarslaesie. Zijn stichting heeft als doel nazorg te leveren voor mensen met een dwarslaesie.

The Annual Fitness Challenge is bestemd voor gezonde mensen en mensen met een beperking. Er zijn uiteenlopende fitnesssessies, een wandeltocht en spinning.

Alton Paas hoopt dat de Annual Fitness Challenge genoeg fondsen oplevert om ook andere evenementen van de stichting te kunnen financieren.