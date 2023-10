Fundashon Alton Paas viert 11 jaar toewijding aan mensen met dwarslaesie op Curaçao

WILLEMSTAD – Fundashon Alton Paas vierde in september haar elf-jarig jubileum, waarbij ze stilstond bij een decennium van inzet voor mensen met dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen op Curaçao.

In de afgelopen elf jaar heeft de stichting zich naar eigen zeggen onvermoeibaar ingezet voor bewustwording en verbetering van de levenskwaliteit van deze doelgroep.

Eén van de hoogtepunten van de organisatie is de speciale oefenfaciliteit en het aangepaste rolstoelvervoer waardoor vele individuen hun onafhankelijkheid hebben kunnen herwinnen en verlichting van hun pijn hebben ervaren. Dit heeft bijgedragen aan een actiever sociaal leven en in sommige gevallen zelfs herwonnen mobiliteit.

Bewustwording

Op het gebied van bewustwording heeft Fundashon Alton Paas een cruciale rol gespeeld in het bevorderen van acceptatie en inclusie op het eiland. Mede door hun inspanningen zijn er nu meer aangepaste gebouwen en wordt er in gerechtelijke uitspraken gesproken over ‘dwarslaesie’.

De stichting heeft zich in de loop der jaren ook verbonden met zowel lokale als internationale partners, waaronder Neuro Ex, Dwarslaesie Organisatie Nederland en vele anderen. Samenwerkingen die bijdragen aan het benadrukken van de capaciteiten van mensen met een beperking, zoals gevierd op de Internationale Dag van Personen met een Handicap op 3 december.

De cijfers spreken voor zich: in de afgelopen 5 jaar verzorgde Fundashon Alton Paas gemiddeld 2000 ritten per jaar en verwelkomde ze gemiddeld 45 klanten per maand in hun trainingsfaciliteit.

Met het vieren van dit jubileum toont de organisatie haar dankbaarheid aan alle partners, donateurs en vrijwilligers die hebben bijgedragen aan hun missie: een toekomst zonder beperkingen en een Curaçao waar iedereen actief kan participeren in de gemeenschap, ongeacht hun fysieke uitdagingen.