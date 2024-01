Fundashon Bicentini doneert opnieuw lesmateriaal en sportspullen, nu aan scholen in Buena Vista

WILLEMSTAD – Fundashon Bicentini heeft onlangs lees- en lesboeken, evenals sportmaterialen, gedoneerd aan de John F. Kennedy school en Kolegio Nechi Pieters in Buena Vista.

“Voor veel gezinnen in armoede is sporten niet de hoogste prioriteit, wat betekent dat hun kinderen kansen missen die voor anderen vanzelfsprekend zijn,” legt Remko Bicentini van Fundashon Bicentini uit. “Maar sport is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en biedt een gezond alternatief voor rondzwerven op straat.”

De donaties zijn onderdeel van een bredere strategie van de stichting om samen te werken met lokale sportverenigingen, scholen en trainers om ervoor te zorgen dat de hulp direct bij de Curaçaose jeugd terechtkomt.

Kolegio Nechi Pieters, een kleinere school met ongeveer 129 leerlingen, heeft een bijzondere focus van de stichting ontvangen. Het schoolteam werkt hard aan het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs op deze volksschool.

“De school wil ook sociale activiteiten organiseren en een prettige en leerrijke omgeving bieden, maar kampt met een gebrek aan fondsen. Daarom steunen we hen met de Fundashon Bicentini,” voegt Bicentini toe.

Deze donaties bieden essentiële middelen voor de scholen, waarmee ze de kwaliteit van onderwijs en buitenschoolse activiteiten kunnen verbeteren. Het initiatief van Fundashon Bicentini benadrukt het belang van gelijke kansen in onderwijs en sport, vooral voor kinderen uit minderbedeelde gemeenschappen.