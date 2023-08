Fundashon Museo Tula keurt ‘naakte Tula’ af

Geschatte leestijd: 1 minuut

WILLEMSTAD – De Naakte Tula, het beeldhouwwerk van de Nederlandse kunstenaresse Toos Hagenaars is niet welkom. Dat laat de Fundashon Museo Tula weten in een persverklaring.

Volgens het museum is het beeldhouwwerk racistisch en degraderend voor de nationale held op fysiek niveau, zoals eerder gebeurde met zwarte mannen. Ze benadrukken dat kunst nooit neutraal is en dat dit beeldhouwwerk de Curaçaose held belachelijk maakt door zich te focussen op zijn geslachtsdeel. Kunst dient een doel, maar als het een volk, een genre of een etnische groep beledigt, is het volgens hen geen kunst meer.

Het museum benadrukt dat het beeldhouwwerk niet in overeenstemming is met de geschiedenis en waarden van het volk. Ze benadrukken dat Tula een symbool van hoogstaande waarden en cultuur is, en dat een beeldhouwwerk van een held deze idealen moet vertegenwoordigen. Ze wijzen op het belang van luisteren naar het volk en het respecteren van de geschiedenis en cultuur van Curaçao.

Het standbeeld van Tula wordt ook gezien als een onderdeel van het dehumaniserende systeem dat door het kolonialisme is gecreëerd. Het FMT benadrukt dat het afwijzen van dit beeldhouwwerk een stap is richting het ontmantelen van ideeën die verdeeldheid stimuleren en het doorbreken van koloniale mentale patronen.