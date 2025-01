Algemeen Fundashon pa Konsumidó verwelkomt wet voor recht op bankrekening Dick Drayer 27-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Fundashon pa Konsumidó juicht de beslissing van het parlement van Curaçao toe om een wet in te voeren die alle inwoners toegang geeft tot een bankrekening. Deze stap wordt door de Consumentenbond gezien als een belangrijke mijlpaal in de digitale vooruitgang van het eiland en draagt bij aan meer financiële inclusie.

Sinds 2012 heeft Consumers International, de wereldwijde organisatie voor consumentenrechten, gewerkt aan een project in het Caribisch gebied waarbij toegang tot een bankrekening een van de prioriteiten was. In landen zoals Jamaica en Barbados hebben banken gedragscodes ingevoerd om de service en transparantie voor consumenten te verbeteren.

Fundashon pa Konsumidó sloot zich in 2015 bij dit initiatief aan om te pleiten voor het recht van elke burger op een bankrekening. Dit werd noodzakelijk toen steeds meer bedrijven contante betalingen afschaften en alleen nog digitale transacties accepteerden.

Noodzaak

Volgens Fundashon pa Konsumidó is een bankrekening in de moderne samenleving geen luxe, maar een noodzaak. Het stelt consumenten in staat om eenvoudig betalingen te doen, geld op te nemen bij pinautomaten en rekeningen online te betalen. Voor mensen zonder bankrekening is het uitvoeren van financiële transacties ingewikkeld en tijdrovend. Ze worden gedwongen om contant geld te gebruiken, wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, en vaak in lange rijen te wachten bij banken om hun financiële zaken te regelen.

De COVID-19-pandemie onderstreepte de voordelen van digitale betaalmogelijkheden. Veel winkels boden producten online aan, waardoor consumenten vanuit huis konden winkelen. Dit gemak was echter alleen toegankelijk voor mensen met een bankrekening.

De nieuwe wetgeving sluit aan bij de internationale trend om financiële diensten toegankelijker te maken. Fundashon pa Konsumidó hoopt dat de wet snel in werking treedt en dat banken op Curaçao samenwerken om dit recht voor alle burgers te realiseren. “In de digitale wereld van vandaag is leven zonder een bankrekening vrijwel onmogelijk,” aldus de stichting.