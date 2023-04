Fundashon Plòns Kòrsou start campagne tegen stigmatisering HIV/Aids 

WILLEMSTAD – Fundashon Plòns Kòrsou lanceert samen met Medical Laboratory Services een campagne over HIV/AIDS onder de naam B’a Konfia? Bedoeling is om door bewustwording en onderwijs stigmatisering van de ziekte en patiënten die HIV/AIDS hebben te bestrijden.

Volgens de initiatiefnemers wordt het HIV-virus in veel gevallen verspreid door gebrek aan vertrouwen en onwetendheid. Met deze campagne wil Fundashon Plòns samen met GGD, Curaplus, Salu pa Tur en Famia Plania benadrukken hoe belangrijk het is voor iedereen die seksueel actief is om dit veilig te doen en de juiste maatregelen te nemen.

Volgens de initiatiefnemers eindigt het leven niet na een positieve testuitslag. Er is hoop en er zijn organisaties zoals Curaplus, Salu Pa Tur en Famia Plania die klaar staan om ondersteuning te bieden in deze moeilijke situatie. In plaats van te discrimineren en te stigmatiseren, willen de initiatiefnemers bewustzijn creëren en informeren.