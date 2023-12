Fundashon Pro Monumento hekelt ook Coopers houding tegen UNESCO Werelderfgoedstatus op Curaçao

WILLEMSTAD – Ook Fundashon Pro Monumento, kortweg ProMo, hekelt de uitspraken van minister Charles Cooper van VVRP over de meerwaarde van de UNESCO Werelderfgoedstatus voor Willemstad. Eerder al liet de Monumentenraad niet gecharmeerd van het optreden van de minister, gezien zijn verantwoordelijkheid voor de portfolio van erfgoed.

Curaçao staat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst met Willemstad. Deze erkenning plaatst de stad op één lijn met wereldberoemde locaties zoals de piramiden van Egypte en Machu Picchu. Maar recente uitspraken van minister Charles Cooper van VVRP tijdens de Invest Willemstad-bijeenkomst hebben voor opschudding gezorgd.

ProMo, een lokale erfgoedorganisatie, uitte kritiek op de houding van Cooper, die regelmatig in de pers verschijnt om volgens Promo zijn eigen politieke successen op de voorgrond te zetten. “Het is onbegrijpelijk dat de minister, verantwoordelijk voor het gebouwde erfgoed, de waarde van onze Werelderfgoedstatus in twijfel trekt”, aldus Dennis Klaus, voorzitter van de stichting ProMo.

CTB

“Deze status is niet alleen een eerbetoon aan het bloed, zweet en tranen van de voorouders van Curaçao, maar het is ook een belangrijk instrument voor toerisme en economische ontwikkeling”, zegt Klaus.

Toch lijkt het Curaçaose Toeristenbureau CTB de Werelderfgoedstatus niet actief te promoten. “Een gemiste kans gezien het toenemende aantal toeristen dat geïnteresseerd is in meer dan alleen zon, zee en strand.”

De uitspraken van Minister Cooper roepen volgens Promo een belangrijke vraag op: hoe waardevol is de betrokkenheid van de overheid bij het behoud van het cultureel erfgoed van Curaçao? Terwijl de minister zich richt op nieuwe investeringen, waarschuwt ProMo voor het verwaarlozen van de rijke historie en het unieke karakter van Willemstad. Voor Curaçao, een eiland met een diepe en kleurrijke geschiedenis, is het essentieel dat zowel de overheid als de bevolking de waarde van hun erfgoed herkennen en beschermen.