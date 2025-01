Algemeen Fundraising gestart voor afscheid Gianny-Davey Maarten Schakel 03-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Familieleden zijn een inzameling gestart voor de de overleden Gianny-Davey (12). De jongen met Curaçaose roots kwam vorige week om het leven bij een familiedrama in Groningen. Na één dag stond de teller op vrijdagochtend op zo’n 70.000 euro.

Op de speciale pagina van de website GoFundMe schrijft de familie over het intense verdriet dat ze hebben na het verlies van Gianny-Davey en over zijn voorliefde voor voetbal. “De leegte die hij achterlaat is met geen pen te beschrijven”, aldus de familie.

Het streefbedrag dat op de website vermeld staat, is 45.000 euro. Dat bedrag is binnen 24 uur al ruim gehaald. Reden voor de inzameling zijn de plotselinge extra kosten. “Voor een 12-jarige jongen was er nog geen uitvaartverzekering”, schrijft de familie. Het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor een waardig afscheid en om de moeder van Gianny-Davey voorlopig te kunnen ondersteunen. Het resterende bedrag zal gebruikt worden om de voetbalclub van Gianny-Davey financieel te ondersteunen.

Familiaire sfeer

Gianny-Davey werd op zondag 29 december om het leven gebracht. Hij woonde in Amsterdam bij zijn moeder, maar logeerde die dag bij zijn vader in Groningen. De vader (45) van het slachtoffer is direct na de moord aangehouden als verdachte. De politie beschouwt dit dan ook als een zaak in de familiaire sfeer.

