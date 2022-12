Gaat Nederland excuses aanbieden voor de slavernij? Volg hier de toespraken (live)

Door Caribisch Netwerk

Om 15.00 uur/Nederland en 10.00 uur/Cariben houdt premier Mark Rutte een live-toespraak over het slavernijverleden. Ook op de zes eilanden en in Suriname spreken Nederlandse politici. Volg via deze pagina de livestreams.

Wat gaat er vandaag in Den Haag gebeuren?

Om 15.00 uur Nederlandse tijd houdt premier Rutte een live-toespraak vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. Of Nederland vandaag daadwerkelijk excuses maakt, wilde hij de afgelopen weken nog niet zeggen. Het wordt een ‘betekenisvol moment’, zei hij.

Eerder lekte via de NOS het plan van het kabinet om excuses aan te bieden voor de slavernij. Verschillende belangengroepen willen dat de staat op 1 juli excuses aanbiedt. De Sint-Maartense premier zei de excuses niet te zullen accepteren.

Een aantal mensen zijn uitgenodigd om de speech van Rutte bij te wonen. Het gaat om de belangengroepen en politieke vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Suriname.

Bij de bijeenkomst zijn ook vicepremiers Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid), minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aanwezig.

Na de toespraak volgt in het Nationaal Archief een besloten bijeenkomst waarin de Nederlandse politici besloten (zonder pers) in gesprek gaan met de genodigden.

En wat gebeurt er op de eilanden en in Suriname?

Verschillende leden van het Nederlandse kabinet zijn afgelopen weekend overgevlogen naar de zes Caribische eilanden en Suriname. Zij zullen na de toespraak van Rutte in gesprek gaan met politici en betrokken inwoners.

Waarschijnlijk zullen ze vertellen waarom Nederland excuses wil maken; wat het per eiland, Suriname en voor Nederland zal kunnen betekenen.

Toespraken live volgen

Volg via deze links hieronder de toespraken straks (rond 15.00u/Nederland & 10.00u/Cariben):

ArubaStaatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid; VVD) is op Aruba. Na de toespraak van Rutte, houdt hij bij de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering ook een toespraak voor de inwoners van Aruba. Livestream Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba Livestream TeleAruba

SabaStaatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport; ChristenUnie) op Saba. Hij houdt bij de Queen Wilhelmina Library namens de regering een toespraak. Livestream bijzondere gemeente Saba

Sint-MaartenMinister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport; D66) is op Sint-Maarten. Livestream Vertegenwoordiging van Nederland op Sint-Maarten

StatiaStaatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst; CDA) op Sint-Eustatius. Hij woonde en werkte op het eiland als regeringscommissaris tussen 2020 en 2021. Hij zal bij Ernest van Putten Youth Center (The Lions Den) uitleg geven over onder andere wat het herdenkingsjaar gaat betekenen voor Sint-Eustatius. Livestream bijzondere gemeente Sint-Eustatius

SurinameMinister Franc Weerwind (Rechtsbescherming; D66) is in Suriname. Livestream Nederlandse ambassade Suriname Livestream ATV Suriname