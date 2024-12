Goksector ‘Gaming Control Board besteedt goklicenties uit en mist controle’ Dick Drayer 23-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Directeur van de Gaming Control Board (GCB) Pietersz verklaart dat zijn organisatie niet beschikt over de expertise om goklicentieprocessen intern te beheren. Het werk wordt uitbesteed aan buitenlandse bedrijven, die strikte geheimhoudingsverklaringen hanteren. Deze onthulling bevestigt volgens Luigi Faneyte vermoedens dat de daadwerkelijke controle over Curaçao’s licentiesysteem bij buitenlandse investeerders ligt.

Daarnaast blijkt volgens Faneyte dat veertig procent van de inkomsten uit licenties via ongereguleerde cryptokanalen wordt ontvangen. De overige inkomsten worden beheerd via een Tsjechische bankrekening, waarover de GCB geen directe controle heeft. Deze situatie staat in contrast met eerdere toezeggingen dat alle gelden via overheidsrekeningen zouden worden verwerkt. De financiële ondoorzichtigheid roept ernstige vragen op over verantwoording en transparantie binnen het vergunningssysteem.

Hervormingsdrang

De bevindingen schetsen een zorgwekkend beeld van externe invloeden op Curaçao’s gamingsector. Externe actoren uit Malta , waaronder Galea en Fiorini, lijken aanzienlijke controle uit te oefenen over de licentie-operaties, wat de autonomie van het eiland ondermijnt.

Luigi Faneyte, journalist en onderzoeker, benadrukt in zijn rapport de dringende noodzaak van hervormingen. “Curaçao’s reguleringssysteem moet in het belang van de bevolking werken, niet van buitenlandse partijen. Alleen door structurele hervormingen kunnen vertrouwen en soevereiniteit worden hersteld,” aldus Faneyte.

Weerwoord

De Gaming Control Board heeft Luigi Faneyte beschuldigd van eenzijdige verslaggeving en het verspreiden van ongegronde aantijgingen. Volgens het GCB baseert Faneyte zijn conclusies op selectieve interpretaties van gegevens en vertrouwelijke informatie die niet geverifieerd zou zijn. In een verklaring benadrukt de GCB dat zij transparantie hoog in het vaandel hebben staan en dat hun huidige beleid gericht is op hervormingen en verbeteringen.

Faneyte wijst deze kritiek resoluut van de hand. “Mijn onderzoek is gebaseerd op gedocumenteerde feiten en getuigenissen. Als de GCB transparantie echt belangrijk vindt, waarom blijven essentiële vragen over hun licentiebeleid en financiële praktijken dan onbeantwoord?” Hij roept de GCB op om volledige openheid van zaken te geven en concrete stappen te ondernemen om de huidige problemen aan te pakken. “De bevolking van Curaçao verdient een eerlijk en effectief reguleringssysteem dat het publieke belang dient,” aldus Faneyte.

