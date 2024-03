Algemeen Gartish-bocht op Schottegatweg West wordt aangepakt Redactie 2024-03-19 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Gartish-bocht in de Schottegatweg West wordt onderhanden genomen. Deze bocht staat bekend als gevaarlijk en wordt nu met behulp van infrastructurele maatregelen aangepast.

Een van de toegepaste methodes is het systeem van ‘super elevatie’, waarbij een deel van de weg verhoogd wordt. Dit systeem zorgt ervoor dat voertuigen minder snel de controle verliezen en het rijden door de bocht vergemakkelijkt wordt. Het principe achter ‘super elevatie’ is het gebruikmaken van zwaartekracht als een bondgenoot in plaats van er tegen te vechten.

De uitvoering van het project is in handen van aannemer CWM, en de werkzaamheden vinden plaats van 07.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags. Tijdens de uitvoering is er een verkeersomleiding van kracht. Automobilisten wordt gevraagd om voorzichtig te rijden.

Dit initiatief maakt deel uit van een reeks maatregelen om de verkeersveiligheid op Curaçao te verbeteren en om gevaarlijke situaties in het verkeer te minimaliseren.