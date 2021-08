Geannuleerde vergaderingen Curaçaos parlement deze week ingepland

355 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Curaçaos parlement krijgt een drukke week. De aankomende dagen worden naast de reguliere vergaderingen alle ontmoetingen die vóór het reces zijn geannuleerd ingehaald.

Vandaag staat er een geannuleerde ontmoeting met de Ombudsman op de agenda, daarna komt het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat volgende week op Bonaire plaatsvindt aan bod. Morgen staat het thema kindermishandeling centraal in het parlement. Later in de week vindt nog een geannuleerde ontmoeting met de FKP plaats over de stand van de woningbouw op het eiland.

Lees ook: