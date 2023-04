Gearresteerde man in Sto Domingo is tweede man NLS: Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto

STO DOMINGO – De man die afgelopen vrijdag in de Dominicaanse Republiek werd gearresteerd is Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto. Hij is de de tweede man van de No Limit Soldiers-bende uit de Curaçaose wijk Koraal Specht.

Volgens de Dominicaanse media werden naast Wawoe ook twee leden van de mocro-maffia uit Nederland gearresteerd: Dennis Goedee (47) en Terence de Vries. Dennis die wordt gezien als een van de belangrijkste mensen achter Ridouan Taghi. Wawoe, Goedee en De Vries | Foto: Boevennieuws.pro

Wawoe wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en moorden die binnen het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvonden. De NLS-bende wordt er ook van verdacht zich sinds jaren bezig te houden met de internationale handel in verdovende middelen.

In een gecoördineerde operatie werden verschillende invallen uitgevoerd in verschillende delen van Sto Domingo. Urvin Laurence Wawoe werd aangehouden in een appartement in de Torre Villa Palmera. Bij een inval in een appartement in Ensanche Naco, werd Dennis Goedee gearresteerd, terwijl de derde uitleverbare verdachte, Terence Angelo Richard de Vries, probeerde te ontsnappen.

Bij de arrestatie van Wawoe werden zeven luxe voertuigen, verschillende dure horloges, juwelen en veel contant geld in beslag genomen.

Drie Dominicaanse agenten werden tijdens de actie aangehouden omdat zij een deel van het in beslag genomen geld wilden verduisteren.

Nuto Wawoe is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die aangaf dat de voorlopige hechtenis zou worden verlengd vanwege in totaal zeven beschuldigingen tegen hem. Daaronder diverse moorden, ontvoering, wapen- en drugshandel, witwassen en omkoping van ambtenaren.

Het Curaçaose Openbaar Ministerie, die om uitlevering heeft gevraagd, zegt niets af te weten van de twee mocromaffia-arrestaties en zich enkel te concentreren op de NLS.