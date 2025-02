Kerk en Samenleving Gearresteerde pastoor verdacht van witwassen Dick Drayer 18-02-2025 - 1 minuten leestijd

De kerk van Montaña, waar pastoor Carlos Donado voorgaat

WILLEMSTAD – De katholieke pastoor die maandag gearresteerd werd op de luchthaven Hato bij zijn terugkeer uit Colombia, wordt in verband gebracht met witwassen. Het Bisdom Willemstad bevestigt de aanhouding, maar geeft weinig details over de identiteit van de geestelijke of de reden van de arrestatie.

Bronnen binnen de katholieke gemeenschap wijzen op een eerder bericht van het bisdom van 29 januari, waarin werd gemeld dat een andere pastoor, pastoor Guillermo niet langer de mis in Steenrijk zou leiden en zich voor onbepaalde tijd zou terugtrekken voor gebed, meditatie en reflectie. Dit leidde tot speculaties over een mogelijke link met de recente arrestatie.

Maar volgens dezelfde bronnen zou het gaan om pastoor Carlos Donado, die verbonden is aan de katholieke kerk van Montaña.

De politie heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over de zaak, en ook het bisdom is terughoudend. In een persbericht stelt het bisdom dat het samenwerkt met de autoriteiten om de zaak zo snel mogelijk op te lossen en dat er op dit moment geen aanvullende informatie beschikbaar is.

Het bisdom benadrukt dat het publiek op de hoogte zal houden zodra dat nodig is en spreekt zijn waardering uit voor de gebeden en steun vanuit de gemeenschap.

910