Geautomatiseerde poortjes moeten paspoortcontrole sneller doen verlopen op luchthaven CuraÃ§ao

Luchtvaart & Reizen Geautomatiseerde poortjes moeten paspoortcontrole sneller doen verlopen op luchthaven Curaçao Melanie Zandwijk 2024-04-04

Een beeld van de poortjes die afgelopen weken werden geïnstalleerd. Foto: Ministerie van Justitie Curaçao.

WILLEMSTAD – Geautomatiseerde poortjes voor de paspoortcontrole, de zogenaamde E-gates, moeten het immigratieproces gemakkelijker en sneller maken op de luchthaven van Curaçao voor zowel aankomende als vertrekkende passagiers.

Reizigers die in de afgelopen weken gebruik maakten van de luchthaven konden zien dat er hard gewerkt werd aan de installatie en het testen van de poortjes. Door de werkzaamheden duurde de paspoortcontrole in deze fase eerder wat langer dan korter, maar dat is binnenkort, als alles volgens plan verloopt, verleden tijd.

Minister van Justitie van Curaçao, Shalton Hato, toont zich tevreden over de voortgang. “Op dit moment zijn technici bezig met de laatste tests en binnenkort zullen alle nieuwe e-gates optimaal functioneren”, zei minister Hato.

Erkentelijk

Minister Hato toonde zich ook erkentelijk voor de samenwerking met andere betrokken tijdens het proces. “Dank aan Curaçao Airport Holding, EY en Vision Box voor hun hulp bij dit proces.”