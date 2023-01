Gebouw Belastingdienst Regentesselaan wordt gerenoveerd

WILLEMSTAD – Het gebouw van de Belastingdienst aan de Regentesselaan wordt gerenoveerd. Dat maakt de minister van Financiën bekend.

Het is de bedoeling dat het gebouw weer zijn oude functionaliteit terugkrijgt en diensten aan het publiek kan aanbieden.

Om dat te realiseren zoekt het ministerie een projectmanager Verbouwing Belastingdienst Curaçao. Omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoeveel projectmanagementuren nodig zijn en hoelang het project gaat duren wordt de opdracht bij de gunning geformaliseerd in een raamovereenkomst.

De kandidaat dient een rechtspersoon te zijn die op Curaçao is gevestigd en bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Er moet minstens drie jaar ervaring zijn in (het verzorgen van) projectmanagement voor renovatieprojecten. Verder moet de rechtspersoon beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht.