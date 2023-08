Gebouw op kruising Keukenstraat en Sommeldijkstraat moet worden gesloopt

WILLEMSTAD – Het gebouw op de kruising van Keukenstraat en Sommeldijkstraat 8 in Punda vormt een gevaar voor de bewoners van de straat en voor iedereen in de buurt en moet gesloopt. Dat meldt het stadsplanningsbureau (ROP).

Eigenaren zijn door de Dienst Openbare Werken op de hoogte gesteld dat er adequate maatregelen moeten worden genomen. Volgens ROP hebben de eigenaren de instructies van de overheid genegeerd, waardoor de toestand van het gebouw verder is verslechterd.

Deskundigen van ROP hebben een grondig onderzoek uitgevoerd naar de staat van het gebouw en hebben geconstateerd dat het niet langer kan worden gerestaureerd. Dit betekent dat het moet worden gesloopt om de veiligheid van alle mensen in het gebied te garanderen.

Het gebouw is geen beschermd monument. ROP zegt nu een aannemer ter hand te nemen om het op een verantwoorde manier te ontmantelen. De betrokken straten worden afgesloten op de dag dat de ontmantelingswerkzaamheden plaatsvinden. De datum zal in overleg met de verkeerspolitie worden bepaald en tijdig worden aangekondigd.

Verkoop

Op 21 juli deed de rechtbank van Curaçao een uitspraak die machtiging verleent voor de verkoop van het bouwvallig pand in Punda. Het was onderdeel van een complexe nalatenschap. Twee familieleden wilden niet meewerken aan de boedelverdeling of verkoop. De rechter heeft nu besloten dat het pand verkocht mag worden.

Volgens de uitspraak kan de familie het perceel nu verkopen aan SPF Centaur of een andere geïnteresseerde partij voor een bedrag van minimaal 150.000 gulden, kosten koper.

Ook is het gerechtshof akkoord gegaan met het verzoek tot aanwijzing van een neutrale persoon om de nalatenschap van de overleden eigenaar te verdelen, mochten de gedaagden niet meewerken aan de verdeling.